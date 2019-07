Hellas Verona, Falcinelli per l’attacco ma c’è il caso Bessa

Il Verona ha messo gli occhi su Diego Falcinelli, centravanti in uscita dal Bologna. Nel frattempo scoppia il caso Bessa

Movimenti in attacco in casa Hellas Verona. Il club scaligero cerca un nuovo centravanti. Difficile in questo momento arrivare a Ciano, i veronesi sondano Falcinelli, giocatore in uscita dal Bologna e in cerca di riscatto.

Nel frattempo Juric apre il caso Bessa: «Si allena bene ma non lo vedo ancora convinto al 100% e in questo momento non conto su di lui». Non è in dubbio la sua professionalità, scrive La Gazzetta dello Sport, ma la sua disponibilità a essere un fattore per il Verona.