Hellas Verona, Henderson: «Bel gruppo, si possono fare grandi cose»

Il centrocampista scozzese dell’Hellas Verona Liam Henderson ha commentato questa prima settimana di ritiro

Ivan Juric sta ricevendo risposte positive da parte della squadra, come certifica l’ottima prova dell’Hellas Verona contro il Primiero nel primo test amichevole della stagione. Gli stessi giocatori sono contenti del lavoro del croato, come sottolinea il centrocampista Liam Henderson.

«Con Juric cerchiamo tantissimo la profondità per Pazzini o per Di Carmine o per chi gioca in attacco, ma stiamo andando bene con lui e cerchiamo di applicare sul campo. Serie A? Credo che sarebbe importante iniziare bene e fare subito punti, che sia uno o che siano tre, ma è importante andare forte alle prime partite. A livello personale e di squadra sarà una stagione tanto importante, perché dovremo dare tutto per i compagni quando scenderemo in campo così come lo facciamo in allenamento.»