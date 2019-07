Hellas Verona-Hoffenheim 0-0: la cronaca del match

Finisce a reti inviolate l’amichevole tra Hellas Verona e Hoffenheim. La cronaca del match giocato dalla squadra di Juric

Finisce a reti inviolate l’amichevole tra Hellas Verona e Hoffenheim. La gara, giocata nel ritiro internazionale dell’Hellas Verona dal ritiro austriaco. È terminata infatti 0-0 la gara contro i tedeschi.

La sfida non è stata ricca di occasioni, anche se la squadra di Juric ha tentato in più occasioni di esprimere il gioco provato in queste settimane di ritiro. A seguito della squadra gialloblù circa un centinaio di tifosi.