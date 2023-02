Hellas Verona, Lazovic: «Salvezza più vicina? Sì, ma mancano tante partite»

Darko Lazovic, giocatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Lazio. Le dichiarazioni

Darko Lazovic, giocatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN.

PAROLE – «Siamo consapevoli che abbiamo giocato contro una grande squadra come la Lazio. Nel primo tempo ci ha messo un po’ in difficoltà ma nel secondo tempo siamo usciti e potevamo ancora fare il secondo gol. Dobbiamo essere umili e continuare così, la strada è lunga, mancano tante partite. Salvezza più vicina? Sì ma mancano tante partite. Dobbiamo pensare gara per gara, la strada è ancora lunga ma ci stiamo avvicinando alle squadre che stanno sopra di noi. Ora avremo la partita con la Salernitana, fondamentale per noi. Djiuric e Lasagna? Milan quando c’è ha sempre messo tutto in campo. Ci aiuta molto e gioca molto per la squadra. Kevin ha caratteristiche diverse. Ma più importante di tutti è la squadra. Gol di Ngonge? Io ho calciato la punizione e lui è saltato benissimo. Il merito è tutto suo. Sono contento per l’assist ma di più perché abbiamo preso un punto fondamentale per il nostro cammino».