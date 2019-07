Hellas Verona, presentate le maglie per la stagione 2019/2020 – FOTO

L’Hellas Verona ha presentato le nuove maglie per la stagione 2019/2020: ecco il kit da gara per le partite in casa e trasferta – FOTO

Giornata di presentazioni a Verona. Presso l‘Hellas Store, infatti, si è svolta la consueta presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione che i gialloblu disputeranno in serie A.

Modelli per un pomeriggio sono stati Zaccagni, Silvestri, Di Carmine ed il neo acquisto Bocchetti. Accanto a loro anche gli ex gialloblù Luppi e Terracciano. Tanti i tifosi che hanno presenziato alla presentazione e hanno potuto vedere le uniformi per la prossima stagione.