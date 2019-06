Hellas Verona, Setti assicura: «I colpi di mercato si fanno negli ultimi giorni»

Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha parlato a Radio Sportiva dei prossimi colpi di mercato del suo club

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, fa il punto della situazione in casa gialloblù e dopo l’ufficialità di Rrahmani annuncia ulteriori colpi. Di seguito le parole rilasciate a Radio Sportiva.

«I colpi si faranno alla fine, cercheremo di costruire una squadra con la cattiveria giusta per lottare in Serie A. Siamo fiduciosi per gli eventuali colpi e attendiamo gli ultimi giorni».