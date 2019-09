Hellas Verona Udinese, Zaccagni: «Oggi partita rognosa, sul ko con la Juve…»

A pochi minuti dall’inizio di Hellas Verona-Udinese, Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

Nel pre partita di Hellas Verona-Udinese Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida ai friulani e di quella persa contro la Juve.

«Udinese? Non viene da un buon momento ma è una squadra fisica e rognosa, difficile da affrontare. Per i punti? Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. Juve? Abbiamo portato a casa ciò che abbiamo fatto di buono, dispiace per i punti persi»