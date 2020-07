Hellas Verona, Veloso: «Contro l’Inter una vittoria del gruppo»

Miguel Veloso ha analizzato il pareggio conquistato contro l’Inter: le dichiarazioni del centrocampista dell’Hellas Verona

Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato contro l’Inter.

GOL CHE SA DI VITTORIA – «Una vittoria del gruppo, di sacrificio perché ci mettiamo sempre tanta fatica, abbiamo dato di più pur sapendo di essere stanchi e abbiamo festeggiato il punto contro una grande squadra come l’Inter. Il mio compito è aiutare i miei compagni, nessuno vince da solo, è importante il gruppo, io faccio il mio meglio e ci provo sempre, oggi sono stato fortunato a segnare ma merito di tutta la squadra. Il nostro obiettivo era la salvezza, ora vogliamo raccogliere quanti più punti possibile e vediamo dove arriviamo, finiamo bene la stagione».

CONTE – «Per l’esperienza che ho del calcio, in Italia non c’è molto da aspettare. C’è un’idea di calcio nuova, giocatori nuovi, un grande allenatore. Purtroppo non c’è tempo per le grandi, non è solo l’Inter ma anche per le altre. L’Inter è molto ben allenata, potrà fare bene».