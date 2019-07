Hendrix al Bologna dopo le cessioni: si lavora in uscita

Il Bologna osserva vari profili, ma prima di lavorare in entrata, deve cedere: anche Hendrix arriverà dopo varie uscite

Dopo aver speso 53.5 milioni tra riscatti e nuovi acquisti, il Bologna deve cedere. Il club emiliano lavora sul mercato in uscita, anche su indicazioni di Joey Saputo, che secondo il Corriere dello Sport starebbe pressando i responsabili dell’area tecnica affinché chiudano alcune operazioni in uscita. Dopo questo si potrà pensare ad altre operazioni in entrata, come quella di Hendrix.

Il giocatore del Psv ha l’accordo con il club, ma prima di tentare l’affondo decisivo per il centrocampista, c’è bisogno di fare cassa.