HIGHLIGHTS Atalanta Psg: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Psg, valido per la gara dei quarti di finale della Champions League 2019/2020.

93′ GOL DEL PSG – Mbappé riceve palla all’interno dell’area e serve un assist al bacio per Choupo-Moting che realizza il più facile dei tap in

Choupo-Moting wins it for psg against Atalanta. #ATAPSG #AtalantaPSG pic.twitter.com/PSXWvmP3Xk

— Saquon. (@IAmSaquon) August 12, 2020