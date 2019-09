HIGHLIGHTS Brescia Juventus: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Brescia e Juventus valido per la quinta giornata della Serie A 2019/2020.

4′ Gol Donnarumma – L’attaccante esplode un tiro su cui Szczesny commette un’ingenuità fatale. Brescia subito avanti

9′ Tentativo di Rabiot – Ci prova Rabiot sulla ribattuta: il tiro del francese finisce alto sopra la traversa

12′ Tiro Ramsey – Ramsey gira di testa: palla alta di poco sopra la traversa

17′ Tiro Khedira – Dybala imbuca Khedira che ci prova, sfiorando il palo

19′ Infortunio Danilo– Si ferma Danilo per un problema muscolare: entra Cuadrado

30′ Missile di Balotelli – SuperMario ci prova su punizione da 36 metri di distanza. Palla verso lo specchio, Szczesny devia in corner

40′ Autogol Chancellor – Il difensore è sfortunato a depositare nella propria rete il pallone sugli sviluppi di un corner

42′ Ancora Balotelli – L’attaccante cerca la gioia personale su punizione da distanza proibitiva, palla fuori di poco

Hard to admit but alfredo donarumma goal is awesome… 😫 #BresciaJuve pic.twitter.com/vnyJ5IS7vf

— Ogie Lord | Juventino 🇮🇩🇮🇹 (@ogielord) September 24, 2019