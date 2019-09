HIGHLIGHTS Dinamo Zagabria Atalanta: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la prima giornata di Champions League 2019/20: highlights tra Dinamo Zagabria Atalanta

Gol e azioni salienti del match tra Dinamo Zagabria e Atalanta, valido per la prima giornata della Champions League 2019/2020.

6′ Tiro Ilicic – Bella giocata del nerazzurro che scarta l’avversario e fa partire un tiro che non inquadra lo specchio della porta

10′ Gol di Leovac – Dinamo Zagabria in vantaggio con un tocco sotto porta di Leovac su cross di Stojanovic

28′ Punizione di Orsic – Ci prova il numero 99 croato con la palla che termina di poco sopra la traversa

30′ Gol di Orsic – Splendida giocata di Dani Olmo che favorisce il cross di Petkovic che trova la conclusione angola da fuori area di Orsic

41′ Gol di Orsic – Raddoppia il numero 9 croato che spinge di testa il pallone in rete a porta sguarnita

68′ Gol di Orsic – Gomez si allunga la palla e Theophile per anticiparlo alza un campanile che trova incredibilmente in area di rigore Orsic, controllo del numero 99, e piatto secco in porta

Marin Leovac scores the first goal for Dinamo Zagreb in the 2019/20 Champions League as they take the lead against Atalanta!#DinamoZagabriaAtalanta #UCL pic.twitter.com/snBMO6qAbj — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) September 18, 2019

Dinamo 2:0! Look at the way Olmo createad a huge area for Leovac, he finds Oršić, fantastic and accurate strike for 2:0 pic.twitter.com/3aFrWVSjgm — Herman (@Herman_Cro) September 18, 2019

Orsic attı goal Dinamo Zagreb 3-0 Atalanta Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/sWplhvbyv7 — Goal Krampon (@GKrampon) September 18, 2019