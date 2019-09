HIGHLIGHTS Fiorentina Juventus: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la terza giornata di Serie A 2019/20: highlights Fiorentina Juventus

(inviato allo Stadio Artemio Franchi) – Gol e azioni salienti del match tra Fiorentina e Juventus, valido per la terza giornata di Serie A 2019/20.

15′ Tiro di Chiesa – Szczesny sbaglia il disimpegno in area e becca in pieno l’attaccante viola in pressione, il pallone finisce alto di poco

18′ Tiro di Ribery – Conclusione rasoterra sul primo palo, Szczesny para in tuffo

35′ Tiro di Chiesa – Conclusione debole dalla distanza, Szczesny controlla

40′ Parata di Szczesny – Colpo di testa di Dalbert da posizione ravvicinata, l’estremo difensore bianconero salva in angolo

64′ Tiro di Ronaldo – Cuadrado scappa in contropiede e serve CR7 in area, prima vera occasione dei bianconeri

65′ Tiro di Chiesa – Conclusione dal limite di poco alto