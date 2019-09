HIGHLIGHTS Juventus Hellas Verona: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la quarta giornata di Serie A 2019/20: highlights tra Juventus e Hellas Verona

Gol e azioni salienti del match tra Juventus e Hellas Verona valido per la quarta giornata della Serie A 2019/2020.

17′ Ronaldo atterrato in area – Contatto in area con Faraoni: per l’arbitro non è rigore

19′ Rigore per l’Hellas Verona – Demiral atterra Di Carmine: rigore per l’Hellas

20′ Rigore sbagliato – Di Carmine prende il palo, sulla respinta Lazovic prende in pieno la traversa

20′ Gol di Veloso – Gran conclusione dalla distanza che s’insacca nel set, Buffon può farci poco

30′ Tiro di Ronaldo – Ancora CR7 dal limite, questa volta la palla si spegne a lato

48′ Rigore per la Juve – Gunter commette fallo in area su Cuadrado

49′ Gol di Ronaldo – Dal dischetto CR7 non sbaglia: Silvestri spiazzato