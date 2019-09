HIGHLIGHTS Lazio Genoa: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la sesta giornata di Serie A 2019/20: highlights tra Lazio e Genoa

Gol e azioni salienti del match tra Lazio e Genoa valido per la sesta giornata della Serie A 2019/2020.

6′ Vantaggio Lazio – Dopo sei minuti dal fischio d’inizio del match, il ‘Sergente’ timbra il cartellino. Correa serve Immobile, che chiama in causa il serbo, che dalla distanza beffa Radu.

34′ Raddoppio Lazio. Immobile serve Luis Alberto in campo aperta, che non può fare nient’altro che consegnare la palla in rete.

36′ Gol annullato. L’azione che ha portato al raddoppio biancoceleste è viziata da un fallo di Milinkovic su Cassata. L’arbitro, dopo aver rivisto tutto al Var, annulla la marcatura dello spagnolo.