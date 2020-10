Gol e azioni salienti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Napoli Atalanta

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Atalanta, valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21.

26′ RADDOPPIO LOZANO – Immediato raddoppio azzurro. Pasticcio dell’Atalanta a centrocampo, Mertens recupera palla e serve Lozano. Il messicano avanza, si accentra e tira a gira insaccando nell’angolino.

23′ GOL LOZANO – Il Napoli passa in vantaggio con il gol di Lozano. Azione sulla destra di Politano che serve Di Lorenzo in sovrapposizione. Il terzino entra in area e crossa forte e basso. Il pallone tocca il messicano e finisce alle spalle di Sportiello.

Bora agora para Napoli e Atalanta jogaço! Já tá 3 a 0 para o time napolitano, em 26 minutos, dois gols de Lozano! kkkk pic.twitter.com/i1q850b1wd — Andy Allah (@AndyAllah) October 17, 2020

30′ GOL POLITANO – Il Napoli non si ferma e cala il tris. Politano riceve palla sulla destra, si accentra e lascia partire il sinistro che non lascia scampo a Sportiello.

43′ GOL OSIMHEN – Il Napoli ne fa quattro. Lancio lungo di Ospina, Osimhen stoppa il pallone e si libera dell’avversario. Il nigeriano calcia dal limite dell’area di rigore e insacca. Prima gioia azzurra per Osimhen.

Le but de Osimhen !! Le placement du gardien aussi 😂pic.twitter.com/183qvDNJL8 — 🦁🖖🏾👨🏿‍💻 (@NdiayeGaindeSn1) October 17, 2020

68′ GOL ATALANTA – Mojica parte in contropiede e buca la difesa del Napoli. Il colombiano serve Lammers che si invola in campo aperto e a tu per tu con Ospina non sbaglia.