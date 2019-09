HIGHLIGHTS Napoli Brescia: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la sesta giornata di Serie A 2019/20: highlights tra Napoli e Brescia

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Brescia valido per la quinta giornata della Serie A 2019/2020.

5′ Primo squillo del Napoli – Pericolosi gli azzurri, con Llorente fermato in calcio d’angolo prima di colpire.

7′ Tiro di Balotelli – Contropiede del Brescia, Balotelli imbeccato da Tonali prova il sinistro a incrociare: palla molto a lato.

11′ Ancora Balotelli – L’attaccante del Brescia ci prova ancora, tiro centrale e lento, bloccato facilmente da Ospina

13′ Gol Mertens – Grande lancio di Fabian Ruiz per il taglio di Callejon che serve Mertens, solo in area di rigore. Il belga non sbaglia, Napoli in vantaggio.

16′ Joronen evita il 2-0 – Il Napoli domina: Allan serve Llorente in area di rigore. Sinistro dello spagnolo e gran parata di Llorente

19′ Gol annullato a Manolas – Il Napoli trova il 2-0 con Manolas, ma il VAR annulla tutto per fallo di mano del greco, che viene anche ammonito.

24′ Tiro di Ghoulam – Continua la gran pressione del Napoli: prima Ghoulam cerca Llorente in area e il pallone viene respinto, poi è lo stesso algerino a provare a calciare. Palla bloccata da Joronen, tiro centrale.

28′ Cooling Break – Tanto caldo a Napoli: Manganiello ferma il match per il cooling break

31′ Ci prova Dessena – Tiro del centrocampista bresciano, palla molto alta

33′ Ammonito Sabelli – Fallo tattico di Sabelli su Zielinski: giallo per lui.

38′ Grande occasione per Mertens – Cross di Ghoulam, sponda di Llorente e Mertens calcia di sinistro a botta sicura da 2 metri. Palla sull’esterno della rete.

43′ Ancora occasioe per Mertens – Cross d Ghoulam dalla sinistra, Mertens viene fermato all’ultimo da Joronen. Ancora una volta il belga vicinissimo al 2-0

45′ + 4′ Manolas raddoppia – Raddoppia il Napoli con Manolas: calcio d’angolo di Mertens, ponte di Maksimovic e Manolas segna il 2-0

50′ Gol annullato a Tonali – IL VAR annulla il gol del 2-1 di Tonali: l’azione era viziata da un fallo su Maksimovic.