HIGHLIGHTS Napoli Liverpool: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la prima giornata di Champions League 2019/20: highlights tra Napoli e Liverpool

(Dal nostro inviato al San Paolo) – Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Liverpool, valido per la prima giornata della Champions League 2019/2020.

2′ Salah in contropiede – Banale palla persa di Callejòn apre al contropiede dell’egiziano, fondamentale il raddoppio di Koulibaly che giunge in soccorso di Mario Rui e mette in corner

6′ Due volte Fabian Ruiz – Lancio nello spazio per Insigne che serve a rimorchio Fabian, lo spagnolo calcia dal limite, respinge Adrian, riprova Fabian, ancora Adrian! Lozano ribadisce in rete ma era in fuorigioco.

20′ Meret si oppone a Manè – Insigne tenta un tunnel sprovveduto, il Liverpool recupera palla e mette subito in moto il senegalese: attento Meret sulla conclusione

25′ Matip anticipa Lozano – Gran cross di Mertens dalla destra, attento il mastodontico centrale dei reds che toglie la palla dalla testa di Lozano

37′ Super Koulibaly – Firmino in percussione semina il panico nella difesa azzurra, ma Koulibaly gli sradica ancora una volta il pallone sul più bello. Gran partita del senegalese finora