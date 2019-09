HIGHLIGHTS Torino Lecce: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la terza giornata di Serie A 2019/20: highlights Torino Lecce

3′ Tiro di Tachtsidis – Su una palla spiovente il greco ci prova al volo col sinistro: sfera che termina larga e non impensierisce Sirigu.

8′ Occasione per Berenguer – Belotti mette al centro un pallone tagliato rasoterra, su cui lo spagnolo in estirada non arriva per pochissimo.

18′ Tiro di Belotti – Il gallo dal limite dell’area ci prova con il destro. Tentativo che non impensierisce Gabriel.

22′ Cross pericoloso di Berenguer – Lo spagnolo si infila tra la difesa avversaria e, anziché tirare da posizione favorevole, preferisce servire Belotti a quel punto marcato.

35′ Gol del Lecce – Farias porta avanti i giallorossi. Falco scarica un sinistro potente, sulla respinta di Sirigu si avventa l’attaccante ospite che realizza col sinistro.

38′ Tiro di Lapadula – Il Torino accusa il colpo e la squadra di Liverani ci prova ancora. Il sinistro dell’ex Genoa termina a lato.

43′ Tiro di Rincon – El General prova a dare la scossa ai suoi. Ci prova col destro del limite dell’area ma il pallone finisce largo.

46′ Colpo di testa di De Silvestri – Il laterale non riesce a spingere in porta un cross molto appetibile di Berenguer.

57′ Pareggio del Torino – Belotti spiazza Gabriel dal dischetto: ingenuità di Tabanelli su Zaza in area di rigore.

73′ Vantaggio del Lecce – Mancosu si avventa sulla respinta di Sirigu e porta nuovamente avanti i giallorossi