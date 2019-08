HIGHLIGHTS Torino-Wolverhampton: le azioni salienti del match

HIGHLIGHTS Torino-Wolverhampton: i granata perdono per 2-3 contro gli inglesi nella gara d’andata

44′ st – BELOTTI REALIZZA DAL DISCHETTO E IL TORO ACCORCIA!

27′ st – Tris del Wolverhampton. Raul Jimenez spacca in due la difesa granata e batte Sirigu con un preciso destro piazzato..

16′ st – GOL DEL TORO! DE SILVESTRI ACCORCIA LE DISTANZE! Immediata la reazione granata con Ansaldi che fa partire un cross dalla sinistra sul quale si avventa l’altro esterno, De Silvestri, che con un colpo di testa batte Rui Patricio

15′ st – Raddoppio Wolverhampton! Traorè è letteralmente imprendibile sulla fascia e dopo aver fatto impazzire Ansaldi appoggia dietro Diogo Jota che appoggia in rete.

3′ st – Di nuovo Saiss pericoloso con un colpo di testa su calcio piazzato. I difensori granata non riescono a prendergli le misure

43′ Gol Wolverhampton – Wolves in vantaggio: Saiss spizza di testa in area di rigore, Sirigu non può nulla

39′ Occasione Izzo – Izzo vicino al vantaggio, Rui Patricio salva d’istinto

18′ Traversa Nkoulou – Nkoulou spizza la traversa di testa su assist di Izzo!

13′ Sirigu salva – Un errore di Ansaldi innesca Traoré, Sirigu salva di piede su Diogo Jota