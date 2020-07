HIGHLIGHTS Verona Atalanta: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Verona e Atalanta, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20.

59′ GOL DEL VERONA! Ha segnato Pessina, che raccoglie la respinta corta di Gollini sul tiro di Rrahmani e insacca!

Matteo Pessina with the equalizer for Hellas Verona #VeronaAtalanta #SerieA

— Football World (@FTTV10) July 18, 2020