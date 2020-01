Higuain: «Al Chelsea avrei dovuto far meglio, si aspettavano molto da me»

Higuain, il calciatore della Juventus è tornato a parlare della sua breve esperienza in Premier League con il Chelsea

L’esperienza di Higuain al Chelsea è stata caratterizzata da alti e bassi. La vittoria dell’Europa League e la qualificazione in Champions ma anche la sensazione di non aver fatto abbastanza. Intervistato dal Telegraph ecco cosa ha detto il Pipita.

«Avrei dovuto far meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia stato male e siamo stati in grado di vincere l’Europa League, oltre a raggiungere la Champions League. Questi sono buoni risultati. Se sei un buon giocatore la gente si aspetta di tutto da te. Ma a volte non vengono presi in considerazione diversi fattori come l’arrivo da un altro campionato. La Serie A è completamente differente dalla Premier League. E, soprattutto, non si considera il fatto che ho giocato solo pochi mesi in terra inglese. Capisco che i tifosi si aspettavano di più da me e lo apprezzo perché significa che si affidavano a me. E so anche che le persone hanno grandi aspettative dai migliori giocatori. Le critiche sono sempre ben accette, a patto che siano costruttive e non distruttive. Voglio solo dire che ho avuto la possibilità di giocare in uno dei campionati migliori al mondo».