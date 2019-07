Higuain Juve, ecco come il valzer delle punte in Europa potrà incidere sulle prospettive in bianconero del Pipita

Maxi Gomez non andrà al West Ham. E questo, in qualche modo, potrebbe incidere sul futuro di Higuain alla Juventus. Attraverso un intricato effetto domino di mercato, naturalmente. L’ormai ex attaccante del Celta Vigo, infatti, firmerà nelle prossime ore con il Valencia, mentre Santi Mina percorrerà la strada opposta.

Questo significa, insomma, che il West Ham dovrà trovare un altro sostituto per il Chicharito Hernandez, che pare ormai promesso al Monterrey, e per Arnautovic, appena sbarcato in Cina. E così gli occhi del club inglese sono tutti sul Pipita.