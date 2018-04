Un passo di T.S. Eliot spiega la forma di Gonzalo Higuain: la punta della Juventus non segna da otto gare e a aprile non l’ha mai messa dentro…

Chissà se Gonzalo Higuain conosce Thomas Stearns Eliot. Di sicuro un passo de La Terra Desolata calza a pennello con il digiuno di gol dell’attaccante della Juventus: «Aprile è il più crudele di tutti i mesi, genera lillà dalla terra morta, mescola memoria e desiderio, desta radici sopite con pioggia di primavera». Il poeta inglese non faceva di certo riferimento al Pipita, ma sta di fatto che l’aprile della punta della Juve è, per ora, desolato. Non segna da otto partite tra Serie A e Champions League, il solo apporto alla manovra non basta e ora servono i suoi gol.

L’ultima rete è arrivata a marzo, nel recupero contro l’Atalanta. Poi a secco due volte col Real Madrid e con Milan, Spal, Benevento, Sampdoria, Crotone e Napoli. Cinque sfide di Serie A senza gol, troppe per lui e per la Juventus. Troppe anche per uno come Higuain, mai rimasto a secco nel mese di aprile da quando gioca in Serie A. Sabato sera giocherà a Milano contro l’Inter e il Meazza in versione nerazzurra è un tabù: non ha mai segnato contro l’Inter a San Siro, adesso deve farlo per rompere il digiuno primaverile e per rilanciare la Juve in ottica Scudetto.