Higuain Roma, affare possibile: le cifre dell’accordo sui cui la Juve e la società giallorossa stanno lavorando

Gonzalo Higuain potrebbe davvero sposare il progetto Roma. Secondo un’indiscrezione del Corriere dello Sport, l’affare potrebbe concretizzarsi, a determinate condizioni che soddisferebbero sia i giallorossi che la Juve.

Higuain arriverebbe in prestito oneroso per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, operazione finanziata in parte dalla cessione di Dzeko. Anche l’ingaggio non sarebbe un problema, con il Pipita che guadagnerebbe 6,5 milioni di euro, uno in più del bosniaco.