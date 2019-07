Higuain Roma, previsto un nuovo incontro tra le parti: ecco quando

Higuain Roma, previsto un nuovo incontro tra le parti per analizzare le prospettive future del Pipita: ecco quando andrà in scena

Higuain alla Roma è una suggestione tutt’altro che sfumata. Almeno secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per il quale il Pipita sta ammorbidendo la sua posizione nei confronti del club giallorosso.

Prima della partenza con la Juventus per la tournée in Oriente, prevista per venerdì, le parti torneranno infatti a parlarsi. Rifiutate, intanto, le ipotesi straniere con i sondaggi dal West Ham e alla Cina.