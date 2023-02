Hojlund e la ricetta negli scontri diretti: la soluzione anti-Milan per l’Atalanta

Rasmus Hojlund e il suo rapporto contro le big. L’attaccante dell’Atalanta è da temere anche contro il Milan? Assolutamente si

Il predestinato ormai si è ritagliato l’etichetta di giocatore tanto fenomeno quanto trascinatore di un’Atalanta giovane e al tempo stesso molto ambiziosa per riconquistare il piazzamento europeo.

Rasmus Hojlund è ormai sulla bocca di tutti per le straordinarie doti dimostrate in campo, rappresentando il concetto di centravanti moderno: freddo sottoporta, parte integrande del gioco di Gasperini (e non solo colui che lo finalizza) e avente quella fame che contraddistingue un giovane che vuole dire la sua nel calcio. Il ragazzo sta disputando una stagione positiva, ma in vista della gara contro il Milan a San Siro parte della critica si chiede se il biondo colpirà ancora. In attesa di stasera, il suo impatto nei big match è stato comunque importante.

Parlando degli scontri diretti che il ragazzo ha affrontato si registrano gli incontri contro Napoli, Inter, Juventus e infine quello contro la Lazio. Statisticamente avrà anche collezionato un solo goal, ma la personalità con cui si è imposto ai danni delle difese ha portato dei dati molto importanti (al di là dell’esperienza che Hojlund dovrà continuare ad acquisire).

Con i partenopei trova due occasioni nonostante sia state mancate, contro i milanesi nerazzurri rianima una squadra offensivamente parlando macchinosa, in casa della Juve non sbaglia un colpo servendo passaggi tanto promettenti quanto decisivi e a Roma disputa la miglior partita della stagione (quella corsa di Rasmus in mezzo a due giocatori biancocelesti è impressionante).

Il curriculum anti-Milan è ben presente e può fare la differenza, considerando però che l’Atalanta per portare a casa un grande risultato dovrà affidarsi al suo gioco di squadra garantendo, appunto, al singolo con la 17 sulle spalle le occasioni giuste per continuare a scrivere la storia.