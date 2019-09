Hysaj preoccupa in Napoli: «Ho un problema al polpaccio»

Hysaj, sostituito nel corso di Albania-Islanda, preoccupa in Napoli: «Ho chiesto il cambio per un problema al polpaccio»

Gioia e preoccupazione nel 4-2 con cui l’Albania di Hysaj si è sbarazzata ieri sera dell’Islanda. Il terzino del Napoli ha infatti trovato il gol personale, ma è anche incappato in un problema muscolare.

Così a fine partita. «Ho chiesto il cambio per un problema al polpaccio, non potevo andare avanti. Continuo a non credere di aver segnato un gol: è stata una bella gioia. Sono molto contento per la rete e per la vittoria. Sappiamo di avere dei valori e l’abbiamo mostrato sul campo con sicurezza».