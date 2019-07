Hysaj piace alla Roma: contatti con l’agente del giocatore

Con Mario Giuffredi, agente di Veretout, la Roma ha iniziato anche un discorso per Hysaj. Le ultime sul terzino che piace nella Capitale

Oggi la Roma ha incontrato Mario Giuffredi, agente di Veretout e non solo. Con il procuratore i giallorossi hanno infatti iniziato anche un discorso per Hysaj. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, che spiega come al momento ci siano deboli tentativi di intavolare un discorso.

Il terzino piace molto in casa giallorossa ed è in uscita dal club azzurro, con il quale, nei giorni scorsi, la società capitolina ha avuto dei contatti.