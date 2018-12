Juve squadra del 2018? È quella che ha fatto più punti in Europa!

Nessuno come la Juventus nell’anno solare nel 2018 in Europa: i bianconeri sono quelli che hanno fatto più punti in campionato davanti a Manchester City, Barça, PSG e Bayern…

Il 2018 non è ancora finito (mancano pochi giorni e giusto un paio di partite importanti), ma la Juventus può già dirsi la squadra dell’anno. Se non altro in termini di statistiche (perché poi tutto il resto è materia opinabile): nessuno nell’anno solare che sta per terminare ha fatto così tanti punti in campionato quanti i bianconeri. 94, solo per il momento, per essere precisi dal 1 gennaio 2018 ad oggi. A dare il carico finale su un record che già pareva alla portata qualche mese fa, l’inizio incredibile di questo campionato con 15 vittorie su 16 partite (un solo pareggio, col Genoa). In tutto l’anno la Juve di Massimiliano Allegri si è portatata a casa la bellezza di 30 vittorie totali, 4 pareggi ed una sola sconfitta…

In Premier League il Manchester City è al momento fermo a 85 punti (bianconeri quindi irraggiungibili comunque in queste ultime partite dell’anno) con 27 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. In Spagna il Barcellona è a 82 (24 pareggi, 10 pareggi e 3 sconfitte), mentre in Francia il Paris Saint-Germain è a 87 (27 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). In Germania il Bayern Monaco, che rispetto ai bianconeri ha giocato due partite in meno quest’anno (la Bundesliga annovera solo diciotto partecipanti e non venti come gli altri campionati) è lontanassimo comunque a 76 punti (24 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte nel 2018). Insomma, un duplice aspetto da sottolineare: la Juve è la squadra che ha macinato più punti in Europa quest’anno, la Serie A forse è il campionato meno competitivo di tutti. Almeno per i numeri…