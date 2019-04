Sempre il solito Ibra: doppietta illegale con i Los Angeles Galaxy – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic continua a dare spettacolo negli Stati Uniti. Lo svedese ha firmato la vittoria dei suoi con un vero e proprio show

Zlatan Ibrahimovic è come il vino. Più invecchia e più migliora. Non sembra sentire l’età e la vecchiaia lo svedese che ha festeggiato l’anniversario della prima stagione in Mls nella notte con una doppietta, 2 rigori e 2 gol di cui uno con il cucchiaio contro i Portland Timbers. Tre vittorie e un pari nelle prime quattro partite di campionato per i Los Angeles Galaxy, che mai come quest’anno puntano al titolo.