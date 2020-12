Ibrahimovic: «A Milanello io sto nella camera grande, quella del Boss»

Ibrahimovic intervistato da Massimo Ambrosini. L’attaccante del Milan ha parlato del passato, presente e futuro del Milan e non solo

Ibrahimovic e Massimo Ambrosini hanno dato vita ad una lunga e interessante intervista andata in onda venerdì sera nel corso del programma “23” prodotto da Sky Sport. Ecco degli estratti delle parole dello svedese: «C’era Paolo (Maldini ndr) prima, non l’hai visto? In che stanza stavi tu? (indicando gli alloggi di Milanello ndr). Io sto in quella grande, come il Boss».

Ambrosini ha spiegato che l’alloggio di Ibra a Milanello fosse quello di Berlusconi.