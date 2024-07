Ibrahimovic: «Zirkzee? Non sono deluso, ALCUNI PROCURATORI risolvono problemi, ALTRI… Ai TIFOSI dico questo»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Milan, Paulo Fonseca

Nel giorno della presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan ha preso la parola anche Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le sue dichiarazioni.

NUOVI ACQUISTI – «Questa è una delle mosse che abbiamo fatto ma non abbiamo fretta. Il mercato è lungo, i nuovi acquisti arriveranno. Stiamo parlando, stiamo discutendo. Niente è chiuso. Per Zirkzee è passato, abbiamo un giocatore in mente, non faccio il nome ma c’è qualcuno che puntiamo»

DELUSO DALL’AGENTE DI ZIRKZEE – «Deluso mai. C’è il procuratore che risolve problemi e chi li crea, questo non è uno né l’altro. Realtà e voci non erano la stessa cosa. Abbiamo un’idea di cosa vogliamo, speriamo entri più velocemente possibile»

TIFOSI – «Capisco la passione e l’ambizione dei tifosi. Questo è un movimento delle nostre idee e delle nostre strategie. Capisco che i tifosi vogliono vincere ma siamo sulla stessa pagina. Tra noi e loro c’è comunque amore, vogliamo soddisfarli. Essere al Milan è pressione, c’è ambizione di vincere. Se c’è garanzia no ma siamo sulla stessa barca tutti. Andiamo dritto insieme, abbiamo obiettivi, si pedala e si arriva. Dio non ha creato il mondo in un giorno ma in 7».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24.COM