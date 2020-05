Ibrahimovic e la ripresa della Bundesliga: «Loro dicono e fanno» – FOTO

Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua sulla ripartenza della Bundesliga non lesinando una stilettata alla Serie A

Come tanti appassionati di calcio e giocatori anche Zlatan Ibrahimovic starà guardando il ritorno in campo della Bundesliga. L’attaccante del Milan ha voluto ringraziare la Federcalcio tedesca per essere riuscita a tornare in campo.

Questo il messaggio dello svedese su Instagram: «Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno». Evidente la stilettata alla Serie A e alla situazione che stiamo vivendo.