Ibrahimovic al Milan? No, vicino il rinnovo con i Galaxy

Zlatan Ibrahimovic potrebbe rinnovare il suo contratto con i Los Angeles Galaxy: si allontana l’ipotesi Milan?

I tifosi del Milan sognano il ritorno di ZlatanIbrahimovic. L’attaccante svedese può lasciare i Los Angeles Galaxy, club con il quale ha ancora un altro anno di contratto. Si è parlato di ipotesi prestito per 6 mesi al Milan, si è parlato anche di una possibile rescissione del contratto con gli americani e con gli sponsor degli americani ma secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore svedese potrebbe rinnovare con i Galaxy. Il giocatore svedese non ha ancora deciso il suo futuro ma non è del tutto convinto di tornare in Europa, in un campionato importante.

Il Milan ha Higuain e Cutrone, Zlatan è orgoglioso, ha lasciato ottimi ricordi in rossonero e non vorrebbe essere un comprimario ma a 37 anni e dopo un brutto infortunio e dopo un anno in America, le cose potrebbero essere cambiate. Secondo i media nordamericani al momento l’affare Ibra-Milan è in stand-by tanto che l’attaccante svedese e i Galaxy sarebbero vicini all’accordo per continuare l’avventura iniziata lo scorso anno. Svanisce il sogno Ibra per il Milan? Fase di riflessione per l’attaccante svedese: rinnova con i Galaxy o va via?