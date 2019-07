Ibrahimovic: «Non sono l’unica Ferrari in MLS, ecco perchè»

Ibrahimovic, l’attaccante dei Los Angeles Galaxy corregge il tiro sulle dichiarazioni fatte in merito al livello della MLS

Zlatan Ibrahimovic non è mai banale. Intervistato dal sito ufficiale della MLS, è tornato su alcune sue dichiarazioni: «Ho solo detto che sono una Ferrari nel campionato americano. Non ho fatto alcun riferimento ai miei compagni che, anzi, reputo come me».

«Se io sono una Ferrari, lo sono anche loro. La MLS è una lega molto giovane, serve una crescita costante per permetterle di migliorare sotto tutti i punti di vista».