Ibrahimovic, rischio squalifica per la gomitata contro il Los Angeles FC. In un tweet le foto della “vittima”

Come sempre Zlatan Ibrahimovic fa parlare di sé. Nel match dei Galaxy contro il Los Angeles FC ha regalato perle e fatto spettacolo: un sombrero e una bomba da fuori area, assieme ad una tripletta che ha regalato la vittoria ai G’s.

Non solo questo, purtroppo: come è possibile vedere nel tweet che segue, c’è stata anche un’esuberante gomitata ai danni dell’avversario El Monir. Per quest’ultimo oggi è stata necessaria un’operazione per la frattura alla tempia. Ibra invece rischia dalla Mls una squalifica.