Ibrahimovic salta la Roma: niente panchina per l’attaccante del Milan

Il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic contro la Roma: il tecnico Pioli non lo porterà nemmeno in panchina

Zlatan Ibrahimovic non sarà convocato per la sfida di domani contro la Roma, in programma tra le mura di San Siro e valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A.

L’attaccante del Milan ha risposto positivamente alla riabilitazione dall’infortunio al soleo del polpaccio destro, ma non è ancora pronto per disputare scampoli di una partita ufficiale e verrà dunque tenuto a riposo precauzionalmente.