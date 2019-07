Icardi al Boca, il presidente Angelici svela: «Burdisso ne ha parlato con Zanetti»

Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, ha svelato alcuni importanti retroscena legati a Mauro Icardi. Le sue parole

Nei giorni scorsi si vociferava di un possibile interessamento del Boca Juniors per Mauro Icardi, separato in casa all’Inter. A far luce sulla vicenda ci ha pensato lo stesso presidente del club gialloblù, Daniel Angelici, ai microfoni di Radio Cooperativa.

«Ho saputo che Burdisso (d.s. del Boca, ndr) ha parlato con Zanetti per conoscere la situazione. Vale la pena chiedere, non ci perdiamo nulla»