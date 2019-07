Icardi-Dzeko-Higuain: l’intrigo dei bomber tra Juve, Inter e Roma

Intrigo di grandi centravanti nel mercato italiano: Icardi, Higuain e Dzeko con la valigia in mano. Le ultimissime

Non è una partita a scacchi ma poco ci manca. Tre bomber con la valigia in mano e tutti e tre legati l’uno all’altro: parliamo di Higuain, Dzeko e Icardi. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, sottolineando come sia Paratici ad avere il pallino in mano.

Il ds della Juve può contare sull’alleanza con Petrachi della Roma ma Marotta non sta a guardare e fa leva sull’overboarding di casa Juve con Higuain, Mandzukic, Kean ad affollare il reparto. La sensazione è che alla fine Icardi andrà alla Juve, Dzeko all’Inter e Higuain alla Roma ma nessuno vuole fare il primo passo.