Icardi, Inter: l’argentino balla alla festa di Gagliardini. Pace fatta? -VIDEO

Giorni importanti per Icardi e l’Inter, la situazione tra il club e l’argentino sta migliorando, come si percepisce dalla presenza dell’attaccante alla festa di Gagliardini.

Dopo settimane difficili con il caso Icardi a tenere banco in casa Inter, all’orizzonte tante schiarite, sembra che tutto si sia risoltochiudendo nel migliore dei modi; pensare che ad un certo punto tra le due parti, la rottura sembrava totale.

Dopo il lungo silenzio, Mauro Icardi sembra pronto per tornare e riprendersi l’Inter, infatti oltre ad essere ritornato in gruppo con la squadra, ed aver ricucito almeno sembra, lo strappo che si era creato con lo spogliatoio, l’attaccante si potrebbe addirittura candidare ad una maglia da titolare contro la Lazio. L’infortunio capitato a Lautaro Martinez infatti, potrebbe accelerare il rientro in squadra di Icardi. Come ulteriore prova di tutto questo, è stato pubblicato un video dalla moglie Wanda Nara su Instagram, dove lo si può vedere mentre ride e scherza con i compagni, ad una festa organizzata per la compagna di Gagliardini.