Icardi Inter, scontro totale: Wanda pensa di fare causa

Inter e Icardi alla rottura e allo scontro totale. Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing al club interista

Scontro totale tra l’Inter e Mauro Icardi. Nelle ultime ore l’ex capitano aveva ribadito la volontà di non prendere in considerazione le proposte di Roma e Napoli valutando solo la Juventus o una permanenza all’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista ha convocato il giocatore ad Appiano ribadendo la sua posizione e suggerendogli di valutare le offerte.

In caso di permanenza in nerazzurro il centravanti non sarà comunque impiegato da Conte. Secondo il racconto del giocatore, l’Inter ha deciso di non inserire Icardi nelle liste, voce smentita dal club. E invece proprio attorno alla parola liste gira il racconto di Icardi: è questo infatti il trampolino che Wanda Nara sarebbe pronta a sfruttare per valutare un’azione legale per mobbing nei confronti del club.