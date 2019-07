Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, ha lanciato una frecciatina social indirizzata al club – FOTO

Continua la fase di stallo tra Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino, non considerato più al centro del progetto nerazzurro, continua però ad allenarsi ad Appiano in attesa di una destinazione per il futuro.

Questa situazione non piace nemmeno a Wanda Nara, sua moglie nonché agente. La showgirl argentina ha così pubblicato una frase criptica sui social, probabilmente indirizzata alla società: «Devi avere paura di una donna che è stanca di essere buona».