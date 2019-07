Icardi, intrigo di mercato. Tutte le possibili destinazioni dell’attaccante

Mauro Icardi è il vero protagonista di questo calciomercato. Tutte le possibili destinazione dell’attaccante argentino

La vicenda che riguarda Mauro Icardi è uno dei tormentoni dell’estate. Messo ai margini dall’Inter, non si conosce ancora con certezze la sua destinazione. Diverse le opzioni davanti all’attaccante. La Gazzetta dello Sport fa sapere come sia possibile un suo inserimento nella trattativa con la Roma per Edin Dzeko.

Il Corriere dello Sport, invece, rimarca la possibilità per l’argentino di accasarsi al Napoli, coi partenopei che incontreranno in Lega nella giornata di oggi Marotta per discutere del giocatore. Lui, tuttavia, penderebbe ancora verso la Juventus. Bianconeri che, secondo Tuttosport, avrebbero un attimo “parcheggiato” il calciatore in attesa di capire la situazione su Lukaku. Chiaro che se il belga dovesse essere acquistato dal club torinese, Icardi verrebbe mollato.