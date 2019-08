Icardi Juve: la causa all’Inter per liberarsi a zero? Lo scenario

La causa intentata da Icardi contro l’Inter potrebbe portarlo alla Juventus: il provvedimento decadrebbe nel caso in cui firmasse per un altro club

Reintegro immediato in rosa e un risarcimento pari a 1.5 milioni di euro. Questo quanto richiesto da Mauro Icardi all’Inter. Una mossa che può essere letta come un tentativo disperato per convincere i nerazzurri a cederlo alla Juventus.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’iniziativa di Icardi potrebbe avere infatti delle ripercussioni sul mercato, dato che la causa decadrebbe nel momento in cui l’argentino dovesse lasciare l’Inter per firmare con un’altra squadra (i bianconeri appunto).

Questo sarebbe dunque il piano dell’ex numero 9 nerazzurro. Una sorta di ricatto nei confronti di quel club che in questi mesi lo declassato più volte, finendo per escluderlo totalmente dal proprio progetto tecnico.