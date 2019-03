Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, salvo sorprese sarà convocato con la Lazio. In attacco però giocherà Keita

Mauro Icardi viaggia a ritmo spedito verso la convocazione. L’attaccante dell’Inter, tornato in gruppo solo in settimana a 40 giorni dall’ultima volta, dovrebbe essere convocato per la sfida contro la Lazio in programma domenica a San Siro. Domani Spalletti parlerà in conferenza stampa e svelerà le sue intenzioni ma l’infortunio di Lautaro Martinez ‘costringe’ il tecnico ad affrettare i tempi. Spalletti ha provato il 4-2-3-1 con Keita punta centrale ma è stato anche provato Maurito in posizione di centravanti.

Il giocatore argentino ha delle chance di giocare da titolare ma visto il caso e visto quanto accaduto nelle ultime settimane è più facile pensare a una convocazione e una presenza in panchina. Il numero 9, ormai ex capitano interista, dovrebbe dunque partire dalla panchina mentre Keita dovrebbe partire dall’inizio. Alle spalle del senegalese, ex della sfida, Politano, Borja Valero e Perisic con Brozovic e Vecino in cabina di regia. In difesa, davanti ad Handanovic, D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah. Queste dunque le possibili scelte di Luciano Spalletti in vista dell’importantissima sfida contro la Lazio. Probabile la convocazione di Icardi ma Keita è in pole per giocare dal 1′ minuto.