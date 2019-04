Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, sta vivendo serenamente il dualismo con Lautaro Martinez: ecco perché

Mauro Icardi potrebbe partire in panchina contro la Roma. Luciano Spalletti non ha ancora comunicato la sua decisione ufficiale ma il centravanti numero 9 potrebbe entrare in campo a gara in corso, lasciando spazio a Lautaro Martinez. Il rientro del Toro dovrebbe ristabilire le gerarchie degli ultimi mesi: Lautaro titolare, Mauro riserva. Il giocatore dell’Inter non sta attraversando un momento facile, ma sembra se ne sia fatto una ragione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il numero 9 sta vivendo questo momento non semplice con grande tranquillità.

Da quanto filtra da Appiano Gentile, tra Maurito e Lautaro vi è ancora una grande amicizia: il concorrente per una maglia da titolare di Lautaro non sarà mai davvero un rivale, perché l’amicizia con Icardi ha retto anche ai momenti più tesi della stagione. Mauro, come detto, viene dipinto come molto tranquillo, ormai pronto a calarsi in questo nuovo ruolo fino alla fine della stagione. Il giocatore ex Sampdoria sarà la riserva di Martinez, potrà subentrare a gara in corso o magari potrà affiancarlo per uno spezzone ma probabilmente questa seconda opzione sarà valida solo per i momenti di difficoltà perché non c’è più tempo per gli esperimenti.