Icardi, maxi ingaggio offerto dal Napoli all’attaccante

Mauro Icardi viaggia verso il Napoli. Il club azzurro ha intenzione di proporre un maxi ingaggio all’argentino

Con la Juve che ha deciso di puntare su Lukaku, su Mauro Icardi resistono al momento Roma e Napoli, con il club azzurro in pole e deciso ad offrire un maxi ingaggio.

Come spiega Tuttosport, De Laurentiis starebbe pensando di proporre a Maurito uno stipendio assurdo: 10 milioni di euro netti a stagione. Con l’attaccante l’accordo ci sarebbe già, mentre mancherebbe quello tra club. L’Inter vorrebbe ancora 80 milioni mentre il Napoli non andrebbe oltre i 50. Negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare, perché in caso di mancata cessione, i nerazzurri si troverebbero un giocatore che pesa molto al bilancio e fuori progetto.