Icardi nel mirino del Napoli: è lui il centravanti prescelto

Il Napoli continua a cercare un centravanti. L’ultimo nome che circola in ambiente partenopeo è quello di Icardi

In estate il Napoli proverà in ogni modo a portare in rosa un centravanti di sostanza. Oltre a James Rodriguez, che gioca sulla trequarti o sull’esterno, gli azzurri si guadano intorno per un vero e proprio bomber d’area di rigore: secondo La Gazzetta dello Sport, piace Icardi.

I partenopei faranno un tentativo per il bomber nerazzurro. All’Inter piacciono Zielinski e Fabian Ruiz, ma De Laurentiis non vuole cederli. Il presidente azzurro vorrebbe offrire 60/70 milioni per il cartellino dell’Argentino e proporgli un ingaggio di 7 milioni più vari bonus.