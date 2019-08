Icardi Napoli, parla Careca ex giocatore degli azzurri e compagno di squadra di Maradona: le parole del brasiliano

«Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri?»

«Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga».